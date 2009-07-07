Предприятия АПК Винницкой области получили 96,2 млн.грн. кредитов

Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области за 5 месяцев текущего года получили 96,2 млн. грн. кредитов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, из общей суммы кредитов 21,4 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям.

Задолженность по кредитам в агропромышленном комплексе области на 1 июня составляла 527,1 млн. грн., в том числе просроченная задолженность – 77,4 млн. грн., пролонгированная – 188,4 млн. грн.

Справка УНИАН. В Винницкой области работает 614 отделений 56 банков.