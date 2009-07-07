Предприятия АПК Винницкой области получили 96,2 млн.грн. кредитов
17:35, 07 июля 2009Агро
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Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области за 5 месяцев текущего года получили 96,2 млн. грн. кредитов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.
Согласно сообщению, из общей суммы кредитов 21,4 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям.
Задолженность по кредитам в агропромышленном комплексе области на 1 июня составляла 527,1 млн. грн., в том числе просроченная задолженность – 77,4 млн. грн., пролонгированная – 188,4 млн. грн.
Справка УНИАН. В Винницкой области работает 614 отделений 56 банков.
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