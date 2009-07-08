Хлеборобы Николаевщины собрали первый млн. тонн зерна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Николаевской области с первым собранным миллионом тонн зерна урожая 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, телеграмму соответствующего содержания В.ЮЩЕНКО направил в адрес председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея ГАРКУШИ.

«Такой результат еще раз свидетельствует о высоком профессионализме и ответственности тружеников области. Благодаря ежедневному упорному труду вы обеспечиваете хлебом не только родной край, но и все государство, вносите неоценимый вклад в развитие отечественной агропромышленной отрасли», - отметил В.ЮЩЕНКО.