G8 выделит 10-15 млрд долл. в помощь беднейшим странам

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил надежду, что на саммите "большой восьмерки" (G8) будет принято решение о выделении 10-15 млрд долл. на новую продовольственную программу помощи беднейшим странам мира, передает Associated Press.

"Мы надеемся, что G8 удаться одобрить новую программу продовольственной безопасности. И мы сможем выделить порядка 10-15 млрд долл. для всех людей в мире, которые страдают от голода", - сказал итальянский премьер.

Напомним, ранее делегация США предложила выделить в ближайшие несколько лет 15 млрд долл. на развитие сельскохозяйственной отрасли беднейших стран мира. Вашингтон готов при этом выделить порядка 3-4 млрд долл.

Главы стран "большой восьмерки" (США, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Италия, Россия, Канада), а также лидеры ведущих развивающихся стран примут участие в саммите G8, который пройдет 8-10 июля 2009г. в итальянском г.Л`Акуила. На встречу также приглашены представители ряда государств Африки.