Обзор аграрных рынков от ФГ «КАЛИТА-ФИНАНС».

Пшеница

Стоимость пшеницы продолжает неуклонно снижаться. Только с начала июля котировки сентябрьского фьючерса на Чикагской бирже просели более чем на 5%. В итоге, в начале новой торговой недели за бушель пшеницы предлагают чуть более $5,19 ($190,81 за тонну). Подобные негативные тенденции сохраняются, несмотря на ухудшающиеся прогнозы по урожаю зерна в этом году. Так, согласно отчету Министерства Сельского Хозяйства США, площади под посев яровой пшеницы составят в Штатах порядка 13 млн акров, что на 0,3 млн ниже мартовских прогнозных значений. Усугубляют ситуацию с потенциальным мировым объемом урожая и положение в Аргентине, где из-за засухи, страна в этом году может впервые за последний век прекратить экспортировать пшеницу. Но игроки упорно игнорируют подобные новости, ориентируясь главным образом, на динамику американской валюты и фондовых индексов.

Укрепляющийся доллар лишь усиливает продажи зерновых фьючерсов. К концу этой недели котировки фьючерсов на пшеницу могут вплотную подобраться к психологически важному рубежу $5,00 за бушель.

Свинина

Позитивную динамику продолжают демонстрировать фьючерсы на свинину. Так за последние две недели августовский контракт на Чикагской бирже вырос почти на 7%, и в настоящий момент торгуется на уровне $0,6065 за фунт ($1481,04 за тонну). Цены на свинину растут на фоне сокращения поголовья животных в США и некоторой активизации спроса на данный вид мяса. К тому же резкое снижение стоимости кукурузы и других культур делают более дешевыми корма, а значит, фермеры немного притормозят вынужденную ликвидацию свиней на фоне растущих убытков. Некоторые надежды на рост спроса, трейдеры связывают с Россией, которая частично сняла свои ограничения на канадский импорт свинины, а также рассматривает отмену барьеров для ввоза мяса из некоторых штатов (Иллинойса, Нью-Джерси, Пенсильвании и Техаса). В целом, позитивная ценовая динамика по фьючерсам на постную свинину может сохраниться и на этой неделе. Ближайшая цель роста – $0,62 за фунт. http://www.agro-delo.ru/news/15633.html