На границе между Казахстаном и КНР построят зерновой терминал

В соответствии с подписанным в апреле 2008 года между национальным холдингом «КазАгро» и китайской корпорацией «China national cereals oils & foodstuffs imp & exp Corp.» (COFCO - крупнейшая в КНР национальная корпорация по экспорту и импорту сельскохозяйственной продукции) Меморандумом о взаимопонимании, казахстанская сторона в лице АО «НК «Продкорпорация» поставила в Китай пробную партию высококачественной пшеницы, передает агентство «Казах-Зерно».

Как сообщил руководитель пекинского представительства «Продкорпорации» К.Аханов, партия пшеницы в объеме 25 тонн прибыла на станцию Алашанькоу еще 3 июля, однако дальнейшее передвижение груза по китайской территории возможно только после завершения таможенных и карантинных формальностей. Пшеница будет доставлена на мукомольный завод «Шэн Кан» в городе Инин (Кульджа), где будет осуществлен ее помол с последующим информированием нацхолдинга «КазАгро» о результатах проведенной работы.

По мере увеличения спроса на казахстанскую пшеницу нацхолдинг и COFCO планируют обсудить возможность создания зернового терминала на границе между Казахстаном и Китаем. В качестве одного из вариантов рассматривается проект строительства в районе погранперехода Достык-Алашанькоу терминала для выгрузки казахстанского зерна, затаривания его в мешки (в соответствии с фитосанитарными требованиями КНР) и дальнейшей транспортировки по территории Китая.

Китай является крупнейшим мировым производителем зерна при незначительном его импорте. В то же время, рост численности и доходов населения предопределяет рост потребления зерновой продукции, мяса, молока и яиц. Ежегодно спрос на зерно в Китае увеличивается на 2 млн тонн, поэтому правительство КНР предпринимает комплекс мер для увеличения производства зерна, в том числе посредством повышения размеров субсидирования фермеров и сдерживания цен на удобрения. Помимо этого, значительно увеличиваются объемы импорта Китаем ряда продовольственных товаров, в том числе зерна. По этому поводу западные эксперты полагают, что основными причинами увеличения импортного спроса Китая на зерно являются недостаток в орошении земель, массовая миграция крестьян в города, продолжающийся рост населения и периодически возникающие стихийные бедствия в основных аграрных районах страны.Следовательно, с точки зрения казахстанских экспортеров пшеницы, несмотря на развитую собственную сельскохозяйственную базу, позволяющую ежегодно увеличивать производство зерновых, Китай по-прежнему является наиболее перспективным рынком в азиатском направлении.