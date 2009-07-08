Украина ввела антидемпинговые меры в отношении КНР

7 июля вступило в силу решение Межведомственной комиссии по международной торговле «О применении окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину молочной кислоты происхождением из Китайской Народной Республики» от 28 мая 2009 г. NАД-203/2009/4402–36.

Межведомственная комиссия по международной торговле указанным решением решила применить окончательные антидемпинговые меры по импорту в Украину молочной кислоты происхождением из Китайской Народной Республики, которая классифицируется согласно УКТВЭД под кодом 2918 11 00 00.

Согласно Закону Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта» Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела представленные Министерством экономики Украины отчет, материалы и заключения о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину молочной кислоты происхождением из Китайской Народной Республики и по результатам рассмотрения сделала положительное заключение относительно наличия факта демпингового импорта в Украину молочной кислоты происхождением из Китайской Народной Республики и метода, на основании которого была определена демпинговая маржа. Также Комиссия сделала положительное заключение относительно наличия факта значительного вреда национальному товаропроизводителю, а также определила, что существует причинно-следственная связь между фактом демпингового импорта в Украину молочной кислоты происхождением из Китайской Народной Республики и значительным вредом, причиненным национальному товаропроизводителю.

Таким образом, размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины на импорт в Украину молочной кислоты установлен на уровне 31,8%. Окончательные антидемпинговые меры применяются с момента вступления в силу данного решения сроком на 5 лет, передает «Агро Перспектива».