Вьетнам откроет рынок для импорта говядины

Рынок Вьетнама откроется в будущем году для импорта говядины из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии в рамках двустороннего и регионального соглашений.

Вьетнам и США готовятся подписать соглашение по открытию рынка для американской говядины.

Вьетнам будет импортировать говядину КРС возрастом 30 месяцев из США, тогда как вьетнамские поставщики смогут экспортировать фрукты в США. Питихайя стал первым вьетнамским фруктом, который получил лицензию для импорта на американский рынок в прошлом году.

Неофициальный импорт говядины из США во Вьетнам растет, заявляет Министерство сельского хозяйства США.

Около 50 млн. фунтов американской говядины будут экспортированы из Канады в рамках аналогичного соглашения, передает «Агро Перспектива».