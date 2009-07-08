Беларусь отменит лицензирование розничной торговли

На состоявшемся совещании под руководством премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского одобрен проект указа, отменяющий, в частности, лицензирование розничной торговли, сообщил заместитель министра экономики Андрей Тур.

"На состоявшемся совещании у премьер-министра в основном согласован проект указа, предусматривающий сокращение лицензируемых видов деятельности. Проектом, в частности, предусмотрена отмена лицензирования розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами (алкоголь и пиво, табак, нефтепродукты)", - сказал А.Тур.

По его словам, таким образом, "на заседание президиума Совета министров выносится в целом согласованный проект указа".

Замминистра сообщил, что проект указа может быть рассмотрен на заседании президиума Совмина на следующей неделе.

Как сообщалось, в соответствии с проектом указа, из 53 лицензируемых видов деятельности планируется отменить 8, связанных со сферой услуг, еще пять лицензируемых видов будут сведены в два. В случае принятия указа будет сокращено около 49 лицензируемых подвидов хозяйственной деятельности. При этом отмена лицензирования розничной торговли позволит сократить число выдаваемых лицензий на 40%. http://www.apk-inform.com/