Аргентина увеличивает площадь под соей до 19-20 млн.га

Согласно прогнозу аргентинского аналитического агентства Agritrend, в 2009/10 МГ посевная площадь под соей в Аргентине достигнет 19-20 млн. га.

Эксперты называют несколько фундаментальных факторов, которые повлияют на расширение площадей под масличной:

- рекордное сокращение площадей под пшеницей в результате засухи, которая существенно затрудняет сев зерновых. Зерновая биржа Буэнос-Айреса озвучивает данный показатель под урожай 2009/10 МГ на уровне 2,8 млн. га, что на 39% ниже показателя предыдущего сезона (4,6 млн. га);

- сокращение площадей под кукурузой ввиду дефицита осадков и снижения рентабельности производства. По оценкам Agritrend, площадь сева зерновой под урожай 2009/10 МГ сократится на 13% в сравнении с показателем прошлого года - до 2,1 млн. га;

- меньший объем производственных затрат на выращивание сои в сравнении с другими сельхозкультурами (соя - 150-200 USD/га, кукуруза - 250-300 USD/га);

- экспорт сои и продуктов переработки в меньшей мере контролируется государством, чем, к примеру, пшеницы и кукурузы.

Напомним, по данным секретариата сельского хозяйства Аргентины, общая посевная площадь сои под урожай 2008/09 МГ в стране составила 17,07 млн. га, превысив на 3,1% показатель предыдущего сезона (16,55 млн. га), передает АПК-Информ.