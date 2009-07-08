«Коблево» увеличило площадь виноградников на 150 га

ОАО «Коблево» расширяет площадь собственных виноградников. В 2009 году виноградная лоза была дополнительно высажена на площади 150 га, таким образом, общая площадь виноградников составляет 2 тыс. 450 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что на заводских плантациях выращивается виноград 14 сортов: Каберне-Совиньон, Мерло, Бастардо, Шардоне, Совиньон, Алиготе, Рислинг, Ркацители, Траминер, Фетяска, Мускат гамбургский, Мускат Оттонель, Иршаи Оливер, Одесский черный.

Справка УНИАН. ОАО «Коблево» входит в состав Группы компаний «Баядера», которая работает на рынке Украины с 1991 г. Предприятие специализируется на производстве винной продукции. Кроме «Коблева» под управлением ООО «Баядера Холдинг» находятся: ООО «Национальные алкогольные традиции» (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО «Национальная водочная компания» (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции; ООО «Баядера-Импорт» - эксклюзивный импортер и дистрибьютор в Украине алкогольной продукции

ТМ - «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «La femme», «Моя», вина «Коблево», «Bon Vin» и вермут «Marengo».

«Баядера» экспортирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: Германию, Израиль, Испанию, Грецию, Вьетнам, Кипр, Латвию, Эстонию, Литву, Армению, Грузию, Молдову, Узбекистан.

ОАО «Коблево» - производственное предприятие первичного и вторичного виноделия. На сегодняшний день годовой объем выпускаемой продукции превышает 15 млн. бутылок.