Австралия наращивает экспорт пшеницы

Согласно оценкам аналитического агентства ABARE, в мае т.г. Австралия экспортировала 3,53 млн. тонн пшеницы, что на 6% превысило показатель предыдущего месяца.

По прогнозам аналитиков, объем экспорта зерновой из страны по итогам 2008/09 МГ составит 12,8 млн. тонн.

Рост экспорта австралийской пшеницы наблюдается благодаря сбору хорошего урожая. Так, в сезоне-2008/09 (октябрь-сентябрь) объем производства пшеницы в Австралии составил 21,4 млн. тонн.

При этом урожай пшеницы в стране в будущем сезоне увеличится на 3% в сравнении с результатом текущего МГ - до 22 млн. тонн, что будет способствовать дальнейшему росту экспорта зерновой.

Согласно прогнозам агентства, экспорт пшеницы из Австралии в 2009/10 МГ достигнет рекордного уровня в 14,6 млн. тонн, передает АПК-Информ.