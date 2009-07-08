Информация о ходе уборочных работ в РФ

Уборочная

По данным регионов Российской Федерации, на 7 июля текущего года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,9 млн. га, что на 0,6 млн. га больше 2008 года (0,4% от уборочной площади). Намолочено 6,3 млн. тонн зерна, что на 1,1 млн. тонн больше 2008 года при урожайности 33,1 ц/га.

В Краснодарском крае обмолочено 456 тыс. га озимых зерновых, намолочено 2,1 млн. тонн зерна нового урожая, урожайность составляет 47 ц/га.

В Ставропольском крае обмолочено 796 тыс. га озимых, намолочено 2,4 млн. тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га.

В хозяйствах Ростовской области обмолочено 420 тыс. га, валовой сбор зерна составил 1,2 млн. тонн при урожайности 29,6 ц/га.

В Астраханской области продолжается уборка раннего картофеля и овощей. На 7 июля собрано 19 тыс. тонн овощей и более 9 тыс. тонн раннего картофеля. Началась уборка овощей и на других территориях ЮФО.

На неделю раньше приступили к уборке озимых зерновых хозяйства Воронежской области. Обмолочено 1 тыс. га озимого ячменя, намолочено 2,9 тыс. тонн зерна при урожайности 29,3 ц/га.

Продолжается уборка озимого рапса. В целом по Российской Федерации обмолочено 12,4 тыс. га (6,3% от общей площади озимого рапса), намолочено 21,9 тыс. тонн, урожайность 11,7 ц/га.

В Республике Адыгея обмолочено 6 тыс. га озимого рапса, намолочено 10,3 тыс. тонн, урожайность 17,2 ц/га.

В Ростовской области обмолочено 5 тыс. га озимого рапса, намолочено 10,3 тыс. тонн, урожайность 20,6 ц/га.

В Республике Северная Осетия-Алания обмолочено 1,2 тыс. га озимого рапса, намолочено 1,0 тыс. тонн, урожайность 8,8 ц/га.

Во всех регионах Российской Федерации продолжается заготовка кормов для животноводства.

В целом по Российской Федерации скошено 2263,5 тыс. га естественных и сеяных трав на сено, зеленый корм и сенаж. На одну условную голову КРС заготовлено 2,4 ц. к. ед., что на 0,5 ц. к. ед. больше, чем в прошлом году.

Минеральные удобрения

По данным субъектов Российской Федерации, потребность в минеральных удобрениях к весенне-полевым работам 2009 года составляет 1,7 млн тонн д.в.

На 3 июля текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1527,9 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, что на 119,2 тыс. тонн больше соответствующего периода 2008 года.

Ресурсы минеральных удобрений, с учетом остатков 2008 года, составляют 1758,9 тыс. тонн д.в. или 100,4 % к потребности.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений к проведению сезонных полевых работ 2009 года на 210,2 тыс. тонн д.в. больше уровня 2008 года.

Фитосанитарная обстановка

По данным ФГУ «Россельхозцентр», с начала года на начало июля обследования на вредителей и болезней были проведены на площади около 66,9 млн. га, объем работ по защите растений от вредителей и болезней составил 13,2 млн. га. Обработки гербицидами выполнены в объёме 22,1 млн. гектаров.

В Южном федеральном округе (Волгоградской области, Чеченской Республике, Республиках Калмыкия и Дагестан) наблюдается развитие саранчовых и кузнечиковых вредителей, обработано 207,3 тыс. га, в том числе против личинок стадных саранчовых на 178,3 тыс. гектарах. В обработках задействовано около 357 единиц техники, в том числе 50 — авиационной.

В Дальневосточном федеральном округе обследования на лугового мотылька проведены на площади 1,3 млн. га. Обработано 2,8 тыс. гектаров.

Засуха

На сегодняшний день наиболее сильно от засухи пострадали посевы в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Пензенской областях, а также Республиках Татарстан и Башкортостан. Яровые погибли на площади около 2 млн. га.

Информация пресс-службы Министерства сельского хозяйства РФ