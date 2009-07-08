Винницкой области нужно 600 комбайнов

В Винницкую область необходимо дополнительно привлечь 599 высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Василий ЧЕРНИЙ 7 июля во время совещания-семинара относительно вопросов организации проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и формирования рынка зерна в 2009 - 2010 маркетинговом году.

«Главной задачей на период уборки хлеба остается сбор урожая своевременно, в лучшие агротехнические сроки, с наименьшими потерями», - убежден он. По мнению В.ЧЕРНИЯ, этого можно достичь лишь при условии 100-процентной готовности всего имеющегося в области технического потенциала и высокого уровня организаторской работы во время уборки. «В область необходимо дополнительно привлечь 599 высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов», - подчеркнул он.

Заместитель председателя Винницкой ОГА отметил, что наибольшая проблема с обеспечением зерноуборочными комбайнами в Чечельницком районе, где нагрузка на 1 комбайн в среднем составляет 434 га, а в Крыжопольском, Липовецком, Ямпольском, Томашпольском районах - 280-360 га.

Кроме того, во время совещания В.ЧЕРНИЙ обратился с просьбой к УМВС Украины в Винницкой области относительно обеспечения сопровождения крупногабаритной сельскохозяйственной техники во время переезда из южных регионов Украины на Винниччину.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур.