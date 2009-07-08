Новицкий: ситуация на ХТЗ - вне компетенции правительства

Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отвергает обвинения председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА в адрес правительства в связи с остановкой производства на Харьковском тракторном заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.НОВИЦКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это предприятие частное, его собственниками являются представители российского бизнеса», - сказал он.

По словам министра, в последние годы Харьковский тракторный завод 90% своей продукции поставлял на российский рынок.

«Но сегодня правительство Российской Федерации ограничило ввоз импортной техники, и продукция этого завода также попадает под эти ограничения. На внутреннем рынке (Украины) спрос на эти тракторы тоже ограничен, и поэтому завод остановился, остановлен до августа», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр также считает безосновательными обвинения А.АВАКОВА в том, что Минпромполитики совсем не занимается предприятиями Харьковской области.

«Это, мягко говоря, некорректно звучит, потому что мы решили вопросы по Харьковскому авиационному заводу в этом году, мы решили вопросы завода им. Малышева. Эти предприятия практически не работали и имели большие долги, сегодня они уже работают и имеют серьезные программы», - пояснил В.НОВИЦКИЙ.

«Нужно не искать виновных, а совместными усилиями, в том числе и местной администрации, пытаться решать все проблемы», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, А.АВАКОВ заявил, что ОАО «Харьковский тракторный завод» на два месяца приостановил свою деятельность.

По словам губернатора, завод приостановил деятельность, чтобы избежать перепроизводства продукции, а рабочие находятся в оплачиваемом отпуске.

А.АВАКОВ считает, что одной из причин приостановки ведущего в Украине предприятия тракторостроения являются недостатки работы лизингового фонда и невыполнение обещаний главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если бы лизинговый фонд выполнил свои обязательства по финансированию закупки тракторов и премьер сдержала бы обещания, данные бюджетом в начале года, то мы бы не остановили завод», - заявил А.АВАКОВ.

При этом губернатор высказал оптимизм по поводу будущего завода и указал на необходимость преференций со стороны государства в отношении ХТЗ.

«Мы надеемся, что к осени ситуация несколько изменится", - сказал А.АВАКОВ.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины №328-Р о государственной поддержке предприятий отечественного машиностроения, выпускающих продукцию для АПК, планировалось на протяжении 2009 года закупить за государственные средства 700 тракторов производства ХТЗ на общую сумму 255 млн. 500 тыс. грн.

По информации Харьковской облгосадминистрации, в начале 2009 года завод уже приостанавливал выпуск продукции в связи с отсутствием реализации тракторов как в Украине, так и в России.