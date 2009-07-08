Аграрный фонд получил заявки на 52 тыс.тонн зерна

Агарный фонд на сегодняшний день получил заявки на 52 тыс. тонн зерна нового урожая под залоговые закупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам в Кабинете министров.

«На сегодня на 52 тыс. тонн из семи областей Украины поданы заявки. Как только зерно будет на элеваторах, думаю, сегодня-завтра, уже будут первые проплаты», - отметил министр.

По его совам, в целом планируется взять в залог 1,5-1,6 млн. тонн зерна.

В то же время министр отметил, что цифры могут корректироваться.

По его словам, на счетах Аграрного фонда есть уже 500 млн. грн. для осуществления залоговых закупок.

Ю.МЕЛЬНИК также отметил, что всегда существует разница между объемами сбора урожая и закупками.

По его данным, на сегодняшний день уже собрано 6 млн. тонн зерна, при этом есть области, которые собрали по 1 млн. тонн – Николаевская, Одесская.