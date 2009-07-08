Аграрный фонд начал отпускать сахар населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Аграрного фонда Владимир ИВАНИШИН сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Сахар уже отпускается, сегодня получили, проплатили уже 1652 тонны, а договоров заключено на 12 тыс. тонн. Проплачивают и сразу получают », - отметил он.

По его словам, сахар отпускается по цене 3 тыс. 500 грн. за одну тонну.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил продавать населению сахар из государственного продовольственного резерва через предприятия торговли, перечень которых определяется соответствующими местными органами исполнительной власти.

Торговая надбавка к цене реализации сахара из госпродрезерва не должна превышать 15% оптово-отпускной цены Аграрного фонда, независимо от количества посредников, которые принимают участие в его реализации населению.

По информации министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, Аграрный фонд и Госкомрезерв располагают 50 тысячами тонн сахара.