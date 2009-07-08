Винниччина намерена собрать урожай ранних зерновых свыше 2,1 млн.т

В Винницкой области в этом году можно ожидать валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, благодаря увеличению площадей под ранними зерновыми культурами на 51,4 тыс. га против прошлого года можно ожидать валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн, в том числе 1,1 млн. тонн пшеницы, что в 3 раза перекрывает годовую потребность области в продовольственном зерне.

Кроме того, В.ЧЕРНИЙ отметил, что за прошлый маркетинговый год за границы области и в порты, а также непосредственно на экспорт было вывезено 1,1 млн. тонн зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур.

В прошлом году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали 2 635 453 тонн ранних зерновых.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.