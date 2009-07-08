В Винницкой области урожай уже собран с 20 тыс. га

В Винницкой области аграрии уже собрали урожай с 20 тыс. га из 527,243 тыс. га площадей, засеянных зерновыми ранней группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Василий ЧЕРНИЙ 7 июля во время совещания-семинара относительно вопросов организации проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и формирования рынка зерна в 2009 - 2010 маркетинговом году.

По его словам, в первую очередь аграрии убирают озимый ячмень и рапс.

«Первые результаты, которые мы получили, больше ожидаемых, но меньше, чем в прошлом году», - отметил В.ЧЕРНИЙ. Он подчеркнул, что на сегодня урожайность составляет почти 35 ц с гектара - озимого ячменя и около 14 ц с га рапса. «Но есть надежда, что далее будет рост урожайности», - добавил В.ЧЕРНИЙ.

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области засеяли 331,916 тыс. га озимой пшеницей, 16,121 тыс. га рожью, 35,890 тыс. га ячменем, 0,64 тыс. га тритикале.

2 июля в области начался сбор урожая ранних зерновых культур.