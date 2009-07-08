В Тернопольской области подорожали картофель и свекла

В Тернопольской области средние цены на картофель выросли на рынках на 48,4%, по сравнению с ценами прошедшей недели.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, если раньше килограмм картофеля в среднем стоил 2,48 грн., то теперь – 3,68 грн. Выросли и цены на свеклу – на 71,7% (с 2,4 до 4,12 грн/кг). Морковь, по данным инспекции, подорожала на рынках на 107,7% (с 2,73 до 5,67 грн/кг).

Продолжает дорожать в системе торговли региона и сахар. Так, в заведениях торговли средние цены на него поднялись на 4,2% (с 4,95 до 5,16 грн/кг), на рынках – на 4% (с 5,06 до 5,26 грн/кг).

В то же время, средние розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия остаются стабильными. В частности, хлеб из муки пшеничной в/с стоит 4,31 грн./кг, хлеб из муки пшеничной 1 с – 3,22 грн./кг, хлеб ржанопшеничный – 3,49 грн./кг.