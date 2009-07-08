Эксперт: сахарный бизнес весьма привлекателен

Сахарный бизнес в Украине в настоящее время является весьма привлекательным из-за надвигающегося дефицита сахара и, следовательно, высоких цен на него.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, ситуация на мировом рынке сахара также поддерживает динамику внутреннего рынка, так как из-за плохого урожая в основных странах-экспортерах цены на сахар на внешних рынках в 2009 г. выросли до четырехлетнего максимума. Учитывая, что часть сырья (сахарной свеклы), которое используется в производстве сахара, поставляется предприятиями холдинга «Мрия», это должно благоприятно сказаться как на чистом доходе, так и на чистой прибыли компании в 2009-13 гг., считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил агрохолдингу «Мрия» приобрести шесть сахарных заводов. Данное разрешение было необходимо, так как в каждом из этих предприятий холдинг будет контролировать долю более 50%.