МинАП: нужна программа производства детского питания

Министерство аграрной политики Украины инициирует принятие Концепции общегосударственной программы стабилизации и развития производства отечественных продуктов детского питания на период до 2020 г. Проект концепции опубликован на официальном сайте министерства.

Цель программы - создание благоприятных условий для стабилизации и развития производства отечественных продуктов детского питания, уменьшения энергоемкости производства единицы продукции за счет внедрения энергоэффективных технологий и оборудования, обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (снижение себестоимости продукции и повышение ее конкурентоспособности как на отечественном, так и на иностранных рынках), обеспечение потребностей населения продуктами детского питания и наращивание экспортного потенциала отрасли.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на радикальное улучшение ситуации по производству отечественных продуктов детского питания.

Планируется, что программа будет выполняться в 2 этапа: на первом этапе (2010-2015 гг.) предусматривается осуществить организационные мероприятия по приведению в соответствие с международными и европейским требованиями законодательной и нормативно-правовой базы, осуществить реконструкцию и модернизацию основных производственных мощностей. На втором этапе (2016-2020 гг.) планируется достигнуть увеличения производства продуктов детского питания в объемах, которые максимально обеспечат потребность отечественного рынка, а также наращивание экспортного потенциала.

Отмечается, что для выполнения программы необходимо выделить из Государственного бюджета Украины около 1 млрд. 220 млн. грн.

При этом на первом этапе общий объем финансирования из Госбюджета составит 670 млн. грн, а на втором - 550 млн. грн.

Отмечается, что украинские предприятия не обеспечивают потребности населения в продуктах детского питания. При этом в Украине совсем не производятся высокобелковые консервированные продукты на основе мяса и рыбы, а также детское питание лечебно-профилактического назначения для питания детей с наиболее распространенными в Украине заболеваниями: органов пищеварения и кровообразования, нарушением функций иммунной и эндокринной систем, нарушениями обмена веществ и др.

Главными причинами уменьшения выпуска пищевых продуктов для детей является технологически сложное производство, многокомпонентный ассортимент, высокие требования к качеству продукции, почти полное отсутствие льгот, необходимость значительных кредитных ресурсов для создания запасов сырья на предприятиях.

Сложившаяся ситуация на рынке неминуемо приводит к деформации производства в сторону приоритетного выпуска высокорентабельной продукции и обеспечения потребностей наиболее платежеспособных слоев населения, к которым большинство семей с детьми не принадлежат. В итоге отечественный рынок детских пищевых продуктов почти на 80% состоит из импортных товаров, тогда как отечественные продукты детского питания по качеству не уступают им, а по некоторым критериям – значительно превышают импортные аналоги.