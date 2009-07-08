В Житомирской области началась уборочная кампания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщил председатель Житомирской ОГА Юрий ЗАБЕЛА.

По его словам, пять районов области - Андрушевский, Ружинский, Попельнянский, Барановский Коростышевский и Новоград-Волынский начали обмолот озимого ячменя.

Как сообщил замгубернатора области Николай ДЕЙСАН, "обмолотив первые 450 га, аграрии намолотили уже первые 2 тыс. тонн зерна, причем средняя урожайность составила 49 ц с га , тогда как в прошлом году на этот период аналогичный показатель составлял 41 ц с га».

Он подчеркнул, что уже три района области - Бердичевский, Барановский и Малинский приступили к обмолоту рапса, который уже обмолочен на площади 250 га ( намолочено 345 тонн - УНИАН).

Н.ДЕЙСАН уточнил, что в целом уборке во всех категориях хозяйств области подлежит 402 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе ранних зерновых - почти 336 тыс. га. По сравнению с прошлым годом, площадь под зерновыми культурами выросла почти на 17 тыс. га или на 4%.

«Кроме того, необходимо обмолотить 31 тыс. га рапса и почти 22 тыс. га сои» , - сказал Н. ДЕЙСАН.

Он сообщил также, что. по предварительным расчетам, по всем категориям хозяйств региона ожидается валовой сбор зерна в пределах 970 тыс. тонн ( в том числе по сельхозпредприятиям более 815 тыс. тонн -УНИАН). Это даст возможность полностью обеспечить продовольственную и фуражную потребность области и потребность в посевном материале, а также рассчитаться с селянами за паи.

Напомним, что в прошлом году аграрии Житомирской области собрали 1 млн. 100 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.