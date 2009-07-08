Долг заготовителей на Житомирщине составляет 10 млн. грн.

Сумма долга предприятий-заготовителей перед населением и сельхозпредприятиями Житомирской области за сданную им молочную и другую продукцию составляет 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Ю.ЗАБЕЛА сегодня на совещании в Житомирской облгосадминистрации.

«Долги одного только Новоград-Волынского сыркомбината достигли 1,5 млн. грн. перед сельхозпредприятиями и 2,5 млн. грн. - перед населением за закупленное молоко», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

Губернатор подчеркнул необходимость срочных расчетов с долгами перед селянами в связи с началом в области уборочной кампании.

Ю.ЗАБЕЛА распорядился срочно погасить указанную задолженность и принять ряд других мер для повышения социально-экономического уровня аграриев области и успешного проведения уборочной в области, которую тут планируют завершить за 20 дней.

Также губернатор поручил подчиненным погасить долги по зарплате перед селянами, а также призвал руководителей райгосадминистраций отложить отпуска до окончания уборочной.