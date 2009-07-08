Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил положение о Консультативном совете по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, В.ЮЩЕНКО назначил председателя Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрия КАРАСИКА председателем Консультативного совета, освободив от выполнения этих обязанностей Александра ШЛАПАКА.

Заместителями председателя Консультативного совета стали министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК и первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины А.ШЛАПАК.

Также Президент утвердил персональный состав Консультативного совета, члены которого работают на общественных началах.

В соответствии с утвержденным положением, Консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий - это консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, образованный с целью обеспечения разработки и реализации государственной политики развития сельского хозяйства и сельских территорий, повышения инвестиционной привлекательности отечественного аграрного сектора экономики и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Основными задачами Консультативного совета является изучение реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, в том числе развития земельных отношений на этих территориях; анализ проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора экономики, и др.

Решения Консультативного совета имеют рекомендательный характер и должны рассылаться для рассмотрения центральными и местными органами исполнительной власти.

Решения Консультативного совета в случае необходимости могут быть реализованы путем оформления в установленном порядке как акты Президента Украины.