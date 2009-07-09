В Херсонской области убрана четверть площадей ранних зерновых
09:28, 09 июля 2009Агро
0
Намолочено 407,7 тыс. т зерна
В Херсонской области, по данным на 7 июля, ранние зерновые убраны на четверти площадей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, ранние зерновые в регионе скошены на площади 182 тыс. га, что составляет 25,7% посевов. При этом зерновые обмолочены на площади 181,45 тыс. га, намолочено 407,66 тыс. тонн зерна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter