В Херсонской области убрана четверть площадей ранних зерновых

В Херсонской области, по данным на 7 июля, ранние зерновые убраны на четверти площадей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, ранние зерновые в регионе скошены на площади 182 тыс. га, что составляет 25,7% посевов. При этом зерновые обмолочены на площади 181,45 тыс. га, намолочено 407,66 тыс. тонн зерна.