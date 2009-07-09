Украина погасит долг по взносам перед Международным советом по зерну?

Украина намерена погасить задолженность по уплате членских взносов в бюджет Международного совета по зерну. Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров Украины N753-р от 1 июля 2009 года.

В частности, Кабмин издал распоряжение "Вопросы финансирования участия в деятельности Международного совета по зерну", в котором поручил Минагрополитики совместно с Минфином и Госказначейством в месячный срок решить вопрос об уплате в бюджет Международного совета по зерну согласно условиям участия в его деятельности ежегодных членских взносов и погашении задолженности по их уплате за счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины на 2009 год, которые поступили как оплата за услуги, предоставленные Государственной хлебной инспекцией Автономной Республики Крым и областными хлебными инспекциями передает «Агро Перспектива».