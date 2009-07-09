Индонезия увеличит поизводство пальмового масла на 8%

Согласно прогнозам правительства Индонезии, в 2010 г. производство сырого пальмового масла в стране увеличится на 8% в сравнении с оценкой текущего года - с 21,9 до 23,7 млн. тонн.

По словам генерального директора по вопросам пальмовых плантаций минсельхоза Индонезии, рост производства данной продукции в стране ожидается и в последующие годы.

Напомним, Индонезия, мировой лидер по производству пальмового масла, к 2020 г. намерена увеличить производство сырого пальмового масла до 40 млн. тонн, что в 2 раза превысит текущие годовые объемы выпуска.

Для достижения этой цели площадь пальмовых плантаций должна быть расширена до рекордных 9,1 млн. га. По оценкам Минсельхоза, в настоящее время данный показатель составляет 7 млн. га, т.е. основным методом наращивания производства пальмового масла все же будет повышение урожайности масличных пальм.

Ожидается, что к 2020 г. внутренний спрос на данную продукцию в Индонезии также существенно увеличится, в том числе ее использование в отрасли по производству биотоплива, передает «Агро Перспектива».