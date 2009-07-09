В Черниговской области индекс цен в июне составил 100,7%

В Черниговской области индекс потребительских цен (инфляции) в июне 2009 года составил 100,7% (по Украине – 101,1%).

Об этом УНИАН сообщила начальник Главного управления статистики в области Диана АШИХМИНА.

С начала года уровень инфляции как в области, так и в Украине достиг 108,6%.

На потребительском рынке области в июне 2009 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. Больше всего подешевели: овощи – на 8,5%, яйца, молоко – на 4–4,5%, свинина, фрукты, сыры – на 0,9–1,6%. Также снизились цены на компьютеры, телефонное оборудование на 1,8–4,5%.

В то же время подорожали: сахар и какао – на 4,1–5,9%, кондитерские изделия, говядина, мороженое, мясо птицы – на 2,2–2,7%. Алкогольные изделия выросли в цене на 0,9%. Табачные изделия подорожали на 19,4%, что обусловлено, в частности, повышением акциза.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,8%, в основном за счет повышения стоимости сжиженного газа, платы за канализацию и водоснабжение на 6,1–7%.

Повышение цен на транспорт в целом на 4,4% обусловлено ростом стоимости перевозок автодорожным (на 12,4%) и железнодорожным (на 9,2%) транспортом, подорожанием бензина (на 8%).

На 0,9% стали дороже услуги связи, что вызвано ростом абонентной платы за пользование телефоном на 8,3%.

В сфере охраны здоровья, в ресторанной и гостиничной отраслях цены повысились на 0,6–0,9%.