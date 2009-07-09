Урожай подсолнечника в России будет меньше прошлогоднего

По расчетам аналитиков WJ «ПроЗерно», в России валовой сбор подсолнечника в 2009 году может составить 6,53-7,15 млн. т в бункерном весе. Средний уровень урожая ожидается на уровне 6,84 млн. т.

В своем первом прогнозе урожая подсолнечника в России аналитики WJ «ПроЗерно» отмечают очень высокие показатели посевных площадей в 2009 году – 6,09 млн. га. Однако по сравнению с прошлым годом – рекордным по этому показателю, они будут меньше почти на 3%.

Урожайность подсолнечника в 2009 году в России ожидается высокая – 11,4 ц/га. Но до прошлогоднего рекордного уровня, по расчетам аналитиков WJ «ПроЗерно», она все же не дотянет, переадет "Агро-дело".