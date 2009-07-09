Экспорт свинины из Мексики сократился на 90%, или приблизительно на 30 000 тонн, из-за распространения гриппа А/ N1H1.

Ввиду того, что ВТО объявила вспышку гриппа А в Мексике «чрезвычайным положением в здравоохранении международного значения», 20 стран ввели контроль над импортом мексиканского мяса.

Несмотря на влияние на экспорт свинины, сектор производства домашней птицы не пострадал.

Общая стоимость мексиканского экспорта свинины составляла около 22 млн. долларов США ежемесячно, поставки стоимостью около 3,9 млн. долларов были осуществлены в Японию, на крупнейший экспортный рынок, передает «Агро Перспектива».