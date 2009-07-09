В Крыму площадь посевов техкультур уменьшилась на 5,5 тыс.га

В текущем году в Автономной Республике Крым площадь посевов технических культур составила 94,1 тыс. га, что на 5,5 тыс. га меньше прошлогоднего.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, под масличными культурами в целом занято 81,8 тыс. га, в том числе под подсолнечником - 22,6 тыс. га, соей - 9,1 тыс. га.

Площадь, занятая эфиромасличными культурами, составила 11,0 тыс. га, по сравнению с прошлым годом она сократилась на 23,6%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2009 г. во всех категориях хозяйств составила 896,3 тыс. га, что на 74,8 тыс. га (9,1%) больше, чем под урожай 2008 г.