В Крыму площадь посевов техкультур уменьшилась на 5,5 тыс.га
12:46, 09 июля 2009Агро
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До 94,1 тыс. га
В текущем году в Автономной Республике Крым площадь посевов технических культур составила 94,1 тыс. га, что на 5,5 тыс. га меньше прошлогоднего.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, под масличными культурами в целом занято 81,8 тыс. га, в том числе под подсолнечником - 22,6 тыс. га, соей - 9,1 тыс. га.
Площадь, занятая эфиромасличными культурами, составила 11,0 тыс. га, по сравнению с прошлым годом она сократилась на 23,6%.
Как сообщал УНИАН, в Крыму посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2009 г. во всех категориях хозяйств составила 896,3 тыс. га, что на 74,8 тыс. га (9,1%) больше, чем под урожай 2008 г.
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