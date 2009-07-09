«Мрия Цукровый Холдинг» приобретет 6 заводов в Тернопольской области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Мрия Цукровый Холдинг» (Тернопольская обл.) на приобретение доли в уставных капиталах шести сахарных заводов - ООО «Борщовский сахарный завод», ООО «Хоростковский сахарный завод», ООО «Збаражский сахарный завод», ООО «Лановецкий сахарный завод», ООО «Бучачский сахарный завод» и ООО «Козовский сахарный завод» (все - Тернопольская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления указанных эмитентов. Как отмечается в сообщении, данные предприятия предоставляют услуги по переработке сахарной свеклы.

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