«Укррос» намерен собрать более 700 тыс. тонн сахарной свеклы

Агрофирмы ОАО «Сахарный союз «Укррос» и ООО «Укррос-зерно» планируют собрать более 700 тыс. тонн сахарной свеклы в текущем году. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, в 2009 году компания значительно увеличила площадь под посев ячменя, пшеницы, сахарной свеклы, а также подсолнечника, в связи с чем планирует рост показателей по валовому сбору по сравнению с 2008 годом. В частности, рост урожая сахарной свеклы планируется на уровне 33,7% - до 702 тыс. тонн, пшеницы озимой - на 86,7% - до 99 тыс. тонн, ячменя и кукурузы - на 103,5% и 99,2% - до 85,5 тыс. тонн и 47 тыс. тонн соответственно. При этом ожидается сокращение урожая яровой пшеницы на 34% - до 3,3 тыс. тонн.

По данным на 9 июля, компания собрала урожай на площади 5 491 га. Уборочная кампания началась на юге страны и постепенно переходит на северные регионы, в активную стадию кампания войдет во второй декаде месяца.

Всего в этом году агрофирмами ОАО «Сахарный союз «Укррос» и ООО «Укррос-зерно» было засеяно 103 тыс. га.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 г. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли. Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%. В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 925 830 грн.

Ранее компания заявляла о планах объединения с ОАО «Укррос-зерно».

ООО «Укррос-зерно» создано в 1999 году для ведения работы на сельскохозяйственном рынке Украины.

На сегодня ООО «Укррос-зерно» координирует работу 5 агрофирм (до 30 000 га): ООО «Богатырь», ООО Агрофирма «Зоря», ЗАО «Аграрный дом», ООО «Дружба», ООО «Агро-Степ» и двух элеваторов ОАО «Гуляйпольский элеватор» (Запорожская область, объем хранения 60 тыс. тонн) и ЗАО «Веселиновское зерноприемное предприятие» (Николаевская область, 30 тыс. тонн).