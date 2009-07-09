ХЭЛЗ планирует занять более трети рынка корморезок

ОАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ), крупнейший в Украине производитель асинхронных электродвигателей и бытовых электронасосов, входящий в состав Индустриальной группы УПЭК, вывел на рынок новую разработку — корморезки, предназначенные для животноводческих хозяйств, и намерен к концу текущего года занять до 35% национального рынка данного вида продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что корморезка под маркой ИКОР-04, предназначенная для измельчения зерна, выведена предприятием на рынок в конце прошлого года. Весной нынешнего года ХЭЛЗ начал продвигать еще одну новую разработку — комбинированный двухскоростной кормоизмельчитель ИКОР-03, который позволяет перерабатывать не только зерно, но и корнеплоды.

Уже в четвертом квартале предприятие планирует ежемесячно продавать 4 тыс. корморезок обоих типов.

Как отметил генеральный директор ХЭЛЗ Александр ЧКАЛОВ, высокий спрос на эту продукцию предопределен рядом конкурентных преимуществ. Так, по его словам, ИКОР-03 позволяет без каких-либо пересборок конструкции и замен ножей, а просто переключением функций, перейти либо в режим измельчения зерна на скорости 3000 оборотов в минуту либо в режим измельчения корнеплодов на скорости 1500 оборотов в минуту.

Если в прошлом году предприятие продало 2034 корморезки, то в текущем году планирует поставить заказчикам около 20 тыс. шт., сказал гендиректор ХЭЛЗ.

Он сообщил, что ХЭЛЗ начал экспортировать эту продукцию в Россию, Казахстан, Молдову и Румынию. В ближайшее время планируется выход на рынок Болгарии и ряда других стран Восточной Европы и СНГ.

Как сообщал УНИАН, благодаря расширению линейки погружных скважинных насосов предприятие намерено в текущем году занять с этой продукцией до 12% украинского рынка. Кроме того, завод планирует занять около 7% рынка по самовсасывающим насосам и до 5-7% - по насосным станциям.

Справка УНИАН. ОАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ) является крупнейшим в Украине производителем асинхронных электродвигателей и широкого модельного ряда электронасосов. Выпускает более 5 тыс. конструктивных, электрических, климатических и монтажных видов электродвигателей для всех отраслей промышленности и аграрного комплекса, а также широкий ассортимент электронасосов. Производственные мощности завода — около 50 тыс. электротехнических изделий в месяц.

Индустриальная группа УПЭК — одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующихся на машиностроительном бизнесе.