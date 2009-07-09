В Житомирской области низкий уровень обеспечения топливом для уборочной

Власти Житомирской области отмечают низкий уровень обеспечения хозяйств в 5 районах региона топливом для уборочной.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил замгубернатора Житомирской области Николай ДЕЙСАН.

По его словам, только для убоки зерновых культур аграриям региона необходимо больше 3 тыс. тонн дизельного топлива, больше 1 тыс. тонн бензина и больше 100 тонн смазочных материалов, а с началом послеуборочной обработки грунта потребность в названных материалах увеличится на 50%.

Он также отметил, что всего на 16% обеспечены дизельным топливом для уборки зерновых хозяйства Коростышевского района (при потребности 69 тонн имеется в наличии только 11 тонн ), на 24% - Радомышльского , 27% - Барановского , 32% - Володарско - Волынского и на 39 % - Любарского районов.

Н.ДЕЙСАН сообщил, что согласно правительственному распоряжению «О дополнительных мерах относительно обеспечения сельхозпроизводителей нефтепродуктами для проведения уборочных работ в 2009 году» региону выделено 1 тыс. 77 тонн дизельного топлива и 1 тыс. 410 тонн бензина по цене, соответственно, 4 тыс. 500 грн. и 5 тыс. 500 грн. за тонну.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области началась уборочная кампания.

В целом, к уборке во всех категориях хозяйств области подлежит 402 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе, ранних зерновых - почти 336 тыс. га. По сравнению с прошлым годом, площадь под зерновыми культурами выросла почти на 17 тыс. га или на 4%. Кроме того, аграриям области необходимо обмолотить 31 тыс. га рапса и почти 22 тыс. га сои.

По предварительным расчетам, по всем категориям хозяйств региона ожидается валовый сбор зерна в пределах 970 тыс. тонн ( в том числе по сельхозпредприятиям более 815 тыс. тонн - УНИАН). Это даст возможность полностью обеспечить продовольственную и фуражную потребность области и потребность в посевном материале, а также рассчитаться с селянами за паи.