Крымские арендаторы рассчитались по договорам на 26,3%

В Автономной Республике Крым по состоянию на 1 июля расчет по договорам аренды земельных участков, долей (паев) за 2009 год произведен на 26,3%, что выше уровня прошлого года на 0,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АР Крым.

Сообщается, что объеме подлежащей к выплате аренды 152 млн. 782,2 тыс. грн., в счет расчета поступило 40 млн. 136,7 тыс. грн.

50,5% указанных средств (20 млн. 269,5 тыс. грн.) поступили в денежной форме, что выше уровня прошлого года на 5,7%.

При этом в Бахчисарайском (23,1%), Белогорском (15,0%), Красноперекопском (31,1%) и Ленинском (30,0%) районах автономии расчет обеспечен ниже уровня прошлого года на 4,8%; 0,6%; 0,3% и 17,1%, соответственно.