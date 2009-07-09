В Крыму производство яиц снизилось

В крымских хозяйствах всех категорий за январь-июнь текущего года объем производства яиц составил 342,6 млн. штук, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях (включая малые) производство яиц снизилось на 16,6%. Вместе с тем, в хозяйствах населения Крыма производство яиц увеличилось на 8,1%. При этом доля хозяйств населения в общем объеме производства яиц составила 50%.

Как сообщал УНИАН, за январь-май текущего года в крымских хозяйствах всех категорий объем производства яиц составил 276,8 млн. штук, или на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.