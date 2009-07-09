Эксперт: случай с Харьковским тракторным особенно сложный

Большинство украинских машиностроительных предприятий переживают снижение спроса на свою продукцию в этом году в результате кризиса.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

Он считает, что «случай с Харьковским тракторным заводом особенно сложный». Аналитик напомнил, что в связи с отсутствием заказов компания уже прекращала производство в период с ноября 2008 года по 5 мая 2009 года.

Как отметил И.БИЛЫК, «большинство сельскохозяйственных предприятий уже осуществили закупки оборудования на этот год, а многие из них вообще не приобретали машины». Это означает, что Харьковский тракторный завод ожидает низкий спрос на тракторы на протяжении всего 2009 года, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН вчера, 8 июля, со ссылкой на главу Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА, ОАО «Харьковский тракторный завод» на два месяца приостановило свою деятельность.

По словам руководителя области, завод приостановил деятельность, чтобы избежать перепроизводства продукции. Он сообщил, что рабочие предприятия находятся в оплачиваемом отпуске.

А.АВАКОВ считает, что одной из причин приостановки ведущего в Украине предприятия тракторостроения являются недостатки работы лизингового фонда и невыполнение обещаний главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если бы лизинговый фонд выполнил свои обязательства по финансированию закупки тракторов и премьер сдержала бы обещания, данные бюджетом в начале года, то мы бы не остановили завод», - заявил А.АВАКОВ.

При этом губернатор высказал оптимизм по поводу будущего завода и указал на необходимость преференций со стороны государства в отношении ХТЗ.

«Мы надеемся, что к осени ситуация несколько изменится", - сказал А.АВАКОВ.

В свою очередь, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отвергает обвинения председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА в адрес правительства в связи с остановкой производства на Харьковском тракторном заводе.

«Это предприятие частное, его собственниками являются представители российского бизнеса», - сказал он.

По словам министра, в последние годы Харьковский тракторный завод 90% своей продукции поставлял на российский рынок.

«Но сегодня правительство Российской Федерации ограничило ввоз импортной техники, и продукция этого завода также попадает под эти ограничения. На внутреннем рынке (Украины) спрос на эти тракторы тоже ограничен, и поэтому завод остановился, остановлен до августа», - сказал В.НОВИЦКИЙ.