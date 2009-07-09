Служба безопасности Украины по обращениям народных депутатов и граждан проводит проверку в структурах Государственного комитета по земельным ресурсам на наличие фактов коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в начале прямой телефонной линии в Кабинете министров сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ проводит проверку в структурах Госкомзема. Было несколько обращений народных депутатов, создана специальная группа, которая работает вместе с Генпрокуратурой. Уже истребованы документы, в том числе относительно деятельности руководства этого комитета. И самое главное - мы сейчас проводим работу со свидетелями», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.