Аграриям Житомирщины полностью погасят долги по зарплате

Руководство Житомирской области планирует после уборочной полностью погасить долги по зарплате в АПК.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил замгубернатора Житомирской области Николай ДЕЙСАН.

«Уже замечено, что, как правило, эта задолженность до уборочной растет и погашается после уборки урожая», - отметил он.

Замгубернатора также сообщил, что в данный момент объем задолженности составляет более 200 тыс. грн.