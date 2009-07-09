Аграриям Житомирщины полностью погасят долги по зарплате
16:26, 09 июля 2009Агро
0
После уборочной кампании
Руководство Житомирской области планирует после уборочной полностью погасить долги по зарплате в АПК.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил замгубернатора Житомирской области Николай ДЕЙСАН.
«Уже замечено, что, как правило, эта задолженность до уборочной растет и погашается после уборки урожая», - отметил он.
Замгубернатора также сообщил, что в данный момент объем задолженности составляет более 200 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter