Фермеры просят Кабмин стабилизировать цены на зерно

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) просит правительство принять ряд мер для стабилизации цен на зерно. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент ассоциации Иван ТОМИЧ.

По его словам, ежегодно с началом уборочной кампании в Украине резко падают цены на зерно. Так, в середине июня т.г. закупочные цены на фуражное зерно составляли 850-920 грн. за тонну, а уже в начале июля они снизились на 30% - до 600-650 грн. за тонну. При этом на мировых рынках цены упали менее чем на 10%.

По словам И.ТОМИЧА, обвал цен на рынке зерна вызван монополизацией рынка, отсутствием зерновых кооперативов и низкой эффективностью работы государственных компаний и организаций.

По мнению И.ТОМИЧА, для стабилизации цен на зерно необходимо принять ряд мер. В частности, увеличить финансирование Аграрного фонда, который сможет выйти на рынок зерна, что позволит сдержать падение цен. «Мы предлагаем внести изменения в финансирование Аграрного фонда. Нужно выделить 34 млрд. грн. Выделить их мы предлагаем за счет средств рекапитализации банковской системы, которые есть в бюджете. То есть речь идет про перекидку со статей», - сказал И.ТОМИЧ. «Банковская система не кредитовала, не кредитует, и я не вижу, что она будет в ближайшее время кредитовать селянина. Поэтому из их корзины перекинуть. Эти средства смогут серьезно противостоять сговору, тем монопольным действиям, которые происходят на рынке зерна, снять напряжение и выровнять ценовую ситуацию», - считает И.ТОМИЧ. По его мнению, эти средства можно будет уже до конца года вернуть путем реализации зерна на рынок по адекватным ценам.

Кроме того, АФЗУ призвала Антимонопольный комитет Украины к решительным действиям на рынке зерна.

По словам И.ТОМИЧА, «требование селян простое – чтобы цены на рынке выровнялись с ценами, по которым закупает зерно Аграрный фонд».

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением разрешил Аграрному фонду совершать в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва закупку продовольственного зерна урожая 2009 года.

Документом разрешается проводить закупку зерна по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении трех последних торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, а в случае их уменьшения ниже уровня установленной минимальной цены – по минимальным ценам, установленным для объектов государственного ценового регулирования.

По словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, на сегодня АФ располагает 500 млн. грн. для осуществления залоговых закупок.