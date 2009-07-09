Эксперт: цена газа давит на наших производителей удобрений

Высокие цены на российский газ в настоящее время оказывают давление на украинских производителей удобрений.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, данный вопрос связан с газовыми соглашениями, заключенными в январе 2009 года между Россией и Украиной. Как подчеркнул аналитик, в результате отечественные химические компании вынуждены покупать газ по самой высокой цене среди европейских стран. «С учетом низкого мирового спроса на удобрения, это неблагоприятно повлияет на украинских производителей удобрений, которые, таким образом, вынуждены работать в условиях минимальной рентабельности», - считает Е.ОКША.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Европейского совета химической промышленности, стоимость основного сырья – природного газа для предприятий химической отрасли Украины, производящих азотные удобрения, в июне на 30% превышала аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% - в странах Северной Америки, и в 2,2 раза – российских азотных предприятий.

Цена на газ для украинских химических предприятий формируется на основании соглашений о закупках НАК «Нафтогаз Украины» природного газа у ОАО «Газпром». Средняя цена на природный газ для химических предприятий Украины, использующих природный газ как основное сырье, в июне 2009 года составила 318 долларов за тыс. кубометров.

По итогам 5 месяцев 2009 года производство аммиака, который составляет основу азотных удобрений, в Украине сократилось на 43,8% или на 1 005 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2008 года. В частности, Горловское ОАО «Концерн «Стирол» за указанный период сократило производство аммиака на 66% - до 186,8 тыс. тонн, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» - на 54,1% - до 208,9 тыс. тонн, ОАО «Одесский припортовый завод» - на 53,2% - до 218,9 тыс. тонн, ОАО «Ривнеазот» - на 37,7% - до 121,5 тыс. тонн.