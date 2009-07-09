Россия: Зернотрейдеры не могут продать пшеницу Египту даже по цене $170 FOB

По итогам состоявшегося вчера тендера GASC закупил 175 тыс.т пшеницы с поставкой в первой декаде августа. Две партии французской пшеницы по 60 тыс.т каждая закуплены у компании Soufflet и Lecureur по $186.45/т ФОБ с поставкой во второй половине июля. Еще 55 тыс.т американской пшеницы SRW по $181.99/т ФОБ поставит египетский трейдер Alex Grain.

Это уже третий подряд тендер, на котором российская пшеница оказывается невостребованной, хотя по качеству она полностью отвечает требованиям GASC, комментирует сложившуюся ситуацию «СовЭкон». При этом спрэд между французской и российской пшеницей увеличился: если законтрактованное французское зерно относительно предыдущего тендера подешевело на $3/т, то средняя цена предложения российской пшеницы снижалась на $4,5/т. При этом одно из предложений российской пшеницы было уже ниже $170/т ФОБ.

Между тем цена победы в тендере заметно возросла. В отличие от двух предыдущих тендеров, на которых объемы закупок были скромными (60 тыс.т и 90 тыс.т), на этом тендере объем возрос уже до 175 тыс.т.

Возможности расширить продажи или выйти на другие рынки для россиян пока выглядят весьма ограниченными. Некоторые надежды, связанные с перспективой выхода на рынок продовольственной пшеницы Саудовской Аравии, который является самым быстро растущим рынком в мире, в наступившем сезоне, очевидно так и не реализуются, что показал недавний тендер.

Все это в целом – крайне неприятные сигналы для российского рынка, передает Казах-ЗЕРНО .