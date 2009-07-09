Рынок с/х товаров готов отыграть коррекцию вверх

Рынок сельскохозяйственных товаров вновь готов отыграть коррекцию вверх после падения котировок в последнее время, отмечает ИА "РосФинКом".

С начала июля соя успела подешеветь на 9,1%, а кукуруза снизилась в цене на 9%. Столь негативные движения на рынке были связаны не только с общей коррекцией на сырьевых площадках, но и влиянием погодных факторов. Несмотря на неблагоприятные условия в Бразилии, Австралии и Аргентине, посевы в США имеют шансы восстановить потери в весенние месяцы. После дождливого апреля и мая на большинстве сельскохозяйственных территорий США установилась теплая и влажная погода, способствующая нормальному росту посевов.

Рынок также ожидает доклада Министерства сельского хозяйства США по запасам зерновых и бобовых, как в самих США, так и в мире. Доклад будет опубликован 9 июля и может заметно снизить ожидания из-за проблем с урожаем в Бразилии и Аргентине. Предыдущий доклад был опубликован до того, как в Аргентине были снижены прогнозы по урожаю пшеницы до 6 млн. т., что составляет внутреннее потребление. Кроме того, недавно вышли новые прогнозы по Бразилии, в которых также были снижены перспективы на урожай сои и кукурузы. 7 июля Бразилия снизила прогноз урожая сои до 57,13 млн. т. с 57,14 млн. т., а также оценку будущего урожая кукурузы до 49,45 млн. т. с 49,88 млн. т.

По состоянию на 11:28 мск, бушель кукурузы подорожал до $3,3850 (+1,27%), центнер риса (45,3 кг.) вырос до $12,550, бушель сои подорожал до $9,0250 (+1,18%), а бушель пшеницы вырос до $5,2325 (+1,16%).