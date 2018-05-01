МакДональдз обещает: валютные колебания не подпортят украинцам вкус биг-маков

Как бы кризис не бушевал, но желудок берет свое, есть все равно хочется. И не просто есть, а вкусно, не дорого и в комфортных условиях.

Как сейчас обстоят дела на рынке общественного питания, в частности, как переживает нелегкие времена МакДональдз, рассказал в интервью УНИАН директор по маркетингу МакДональдз в Украине Сергей Братусев.

- Сергей, отразился ли кризис на работе компании, сократилось ли количество посетителей, уменьшился ли средний чек?

В целом, рынок сократился за счет снижения частоты визитов в заведения общественного питания. Но неформальные предприятия общественного питания сейчас пользуются наибольшей популярностью. О среднем чеке могу сказать, что в первом полугодии он выше, чем в тот же период 2008 года, но, как и прежде, ниже, чем в МакДональдз в европейских странах.

В первом полугодии рынок приостановил рост. По нашему мнению, эта тенденция, скорее всего, продолжится и во втором полугодии. По результатам исследования компании TNS, по сравнению с прошлым годом, объем рынка в визитах в заведения общественного питания за шесть месяцев сократился на треть. В то же время, наблюдается некоторый рост доли ресторанов быстрого обслуживания на рынке общественного питания.

- Изменились ли цены на продукцию компании из-за валютных колебаний?

Себестоимость некоторой нашей продукции напрямую связана с курсом валют, поскольку часть продуктов мы импортируем. Это, например, картофель фри, куриные и рыбные продукты, апельсиновый сок. В ряде случаев украинские поставщики используют импортные ингредиенты или упаковку. Например, молочные смеси для мороженого и молочных коктейлей производит Белоцерковский молочный комбинат из молока, поставляемого лучшими украинскими фермерами. Однако специальную упаковку для смесей предприятие импортирует.

Как бы то ни было, мы стремимся, чтобы цены на наши продукты были доступны для широкого круга посетителей. Порой мы идем на снижение прибыльности ради того, чтобы не повышать цены и не перекладывать груз валютных колебаний на плечи посетителей. Так, сначала этого года средневзвешенная цена на продукты МакДональдз снижены на 1,5%. В первую очередь на наиболее популярные сандвичи: цена на чизбургер упала с 6,5 грн. до 5.5 грн., а на Даблчизбургер – с 12 до 11 грн.

- Валютные колебания не вынуждают компанию отдавать предпочтение украинским поставщикам, увеличивать их количество?

Сегодня значительную часть продуктов нам поставляют украинские предприятия. Их доля сейчас составляет более 60%. Полуфабрикаты из говядины для сандвичей производит компания «ЭСКА Фуд Солюшнс» (Винницкая обл.), булочки для сандвичей - пекарня «Ист Болт Украина» (Днепропетровск), молочную продукцию поставляет Белоцерковский молочный комбинат (Киевская обл.). МакМаффины для нас и еще целого ряда европейских государств производит Кондитерский дом «Шантиль».

Свежие овощи, которые входят в состав не только салатов, но и многих наших сандвичей, например, БигТейсти или Чикен Рол, в зависимости от сезона, выращивают в Украине (весной, летом и осенью), в Испании и Турции (зимой).

Мы всегда готовы рассматривать предложения украинских предприятий о сотрудничестве. Потенциальный поставщик должен быть лидером в своей отрасли с высоким технологическим уровнем организации производства. Предприятие должно ориентироваться на долгосрочное партнерское сотрудничество и быть готовым внедрять новые технологии, системы контроля качества и обеспечения безопасности продукции.

- Экспортируется ли украинская продукция в заведения МакДональдза в других странах? Начнем с того, что МакДональдз работает только с теми поставщиками, которые соответствуют как требованиям локального законодательства, так и требованиям МакДональдз. Требования МакДональдз одинаковы для стран Европы и зачастую они строже требований законодательства определенной страны. Это позволяет украинским предприятиям поставлять продукты не только для украинских ресторанов, но и для МакДональдз в других странах. Например, предприятие Эска Фуд Солюшнс поставляет гамбургеры из 100% говядины для МакДональдз в Молдавии, Грузии и Азербайджане, а днепропетровская пекарня Ист-Болт периодически экспортирует продукцию в Россию, Молдавию, Беларусь, Грузию, Азербайджан, Швецию и Великобританию.

- Использует ли компания ГМО-продукты? Если да, будет ли нанесена соответствующая маркировка на упаковку?

МакДональдз на рынке общественного питания работает уже более 50 лет. И компания следует как законодательству Украины, так и Евросоюза относительно генномодифицированных продуктов. Компания в Европе (в том числе, и в Украине) строго требует от своих поставщиков не использовать ГМО-продукты.

В соответствии с законодательством Украины МакДональдз предоставляет посетителям информацию о составе, а также о пищевой и энергетической ценности продукции. Относительно всей пищевой продукции, которую мы предлагаем посетителям, у нас есть заключения государственной санитарно эпидемиологической экспертизы Министерства здравоохранения Украины, а также сертификаты соответствия Госстандарту Украины.

- В связи с запретом игорного бизнеса и освобождением большого количества площадей, которые находятся, как правило, в людных местах, рассматривает ли компания возможность их аренды для открытия новых заведений? Возможно, уже ведутся конкретные переговоры?

Мы рассматриваем различные возможности размещения наших ресторанов. В первую очередь, мы обращаем внимание на оживленные места, на те площадки, которые наиболее удобны для посетителей. В то же время, нас интересует строительство отдельно стоящих ресторанов, с возможностью оборудования услуги МакДрайв, а для этого нужна территория площадью около 14 соток.

Сегодня МакДрайв очень популярен среди посетителей, так как это уникальная для Украины услуга, которая позволяет сделать и получить заказ, не выходя из автомобиля. Только в июне в Украине услугой МакДрайв мы обслужили около 800 тысяч машин.

- Участвует ли МакДональдз в капиталах других компаний-производителей в Украине?

Один из главных принципов нашей работы с поставщиками состоит в том, что эти компании финансово, административно и юридически не зависят от компании МакДональдз.

- Несмотря на кризис, что компания планирует на будущее?

Планируем дальнейшее развитие в Украине – открытие ресторанов в новых для МакДональдз городах и в тех городах, где наши рестораны уже успешно работают. В этом году мы открыли два МакДональдз (в Одессе и Виннице) и до конца года, по нашим расчетам, начнут работу еще несколько ресторанов в ряде городов Украины.

В этом году мы уже инвестировали около 60 млн. гривень в развитие компании. Эти инвестиции направлены не только на открытие заведений МакДональдз, но и на реконструкцию ресторанов, установку более современного оборудования, внедрение новых программ (например, утреннее меню МакЗавтрак), что также требует установки дополнительного оборудования.

А в целом, 10-летний план развития компании в Украине предполагает увеличение количества МакДональдз до более 200 ресторанов.

- А если говорить о планах на ближайшие 2-3 года?

В ближайшие несколько лет мы планируем открытие новых ресторанов, обновление интерьеров, расширение меню.

Есть в наших планах и создание МакКафе. МакКафе – это не отдельная кофейня, это часть ресторана МакДональдз, где посетители могут попробовать новое для себя десертное - кофейное меню. Для нас МакКафе это, с одной стороны, возможность порадовать посетителей новыми блюдами, а с другой стороны - заинтересовать тех людей, которые до этого не приходили в МакДональдз, предпочитая традиционные кофейни. Планы по открытию МакКафе мы связываем с ремоделингами наших ресторанов. То есть, одновременно с обновлением интерьера ресторана в нем будут оборудоваться МакКафе, так как формат МакКафе не предусматривает отдельного помещения.

- Так, скоро ли появится первое МакКафе?

Согласно нашим планам, первое в Украине МакКафе начнет работу в 2011 году. Мы видим серьезные перспективы для развития этого направления. Уже сегодня мы ежедневно продаем около 23 тысяч порций кофе - от эспрессо до латте.

- Каковы перспективы развития рынка быстрого питания?

По нашим прогнозам, в условиях кризиса должна произойти консолидация рынка. На рынке останутся наиболее эффективные, то есть, те предприятия, которые предлагают высокий уровень обслуживания и качества продуктов по доступным для посетителей ценам. Для этого компания, в том числе, должна создать базу поставщиков, которые в необходимые сроки предоставляют качественную продукцию.

Беседовала Лилия Коваль (УНИАН)