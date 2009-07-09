Главой правления «Одесского каравая» назначена Турчанская

Решением собрания акционеров ОАО «Одесский каравай», входящего в Холдинг «Т і С», которое состоялось 6 июля 2009 года, председателем правления ОАО «Одесский каравай» назначена Светлана ТУРЧАНСКАЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что ранее занимавшая эту должность Татьяна ПОГРЕБНАЯ избрана Председателем наблюдательного совета предприятия.

Отмечается, что данное решение было принято с целью повышения эффективности работы предприятия, а также улучшения производственных и финансовых показателей.

Сообщается, что С.ТУРЧАНСКАЯ с 2006 г. работает в ОАО «Одесский каравай» в должности финансового директора.

Справка УНИАН. ЗАО «Холдинг «Т і C» - один из крупнейших операторов на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Украины. ЗАО «Холдинг «Т і C» управляет ОАО «Крымхлеб» (ТМ «Булкин»), ОАО «Одесский каравай» (ТМ «Булкин», ТМ «Духмяний хліб», ТМ «Топтыга»), ООО «Белгород-Днестровская паляница», ООО «Котовский хлебозавод», а также зерноперерабатывающим предприятием ОАО «Симферопольский КХП». Общая мощность предприятий ЗАО «Холдинг «Т і C» по выпуску хлебобулочных изделий составляет около 700 тонн в сутки, муки – до 500 тонн в сутки.