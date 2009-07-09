Аграрии Херсонщины убрали ранние зерновые на трети площадей

Аграрии Херсонской области убрали ранние зерновые на 35,9% площадей - 253,54 тыс. га из 706,49 тыс. га посевов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации.

По данным на 9 июля текущего года, 99,8% - 569,56 тыс. т. собранного урожая уже обмолочено. При этом средняя урожайность по прежнему остается низкой– 22,5 ц/га, что на 29% ниже, по сравнению с прошлогодними показателями (31,7 ц/га).

В частности, скошено 32,4% площадей озимой пшеницы (133,15 тыс. га из 411,09 тыс. га). Намолочено 302,12 тыс. т. Урожайность – 22,7 ц/га.

Озимый и яровой ячмень скошены на 89% и 26,3% площадей, соответственно. Обмолот составляет 163,65 тыс. т и 100,5 тыс. т, соответственно. Урожайность также невысокая – 25,2 ц/га и 18,9 ц/га по каждой культуре, что на 22% и на 39% ниже прошлогодних показателей, соответственно.

Аграрии Херсонщины убрали также 67,3% озимого рапса - 44,52 тыс. га

Обмолочено 100% собранного урожая – 51,07 тыс. т, при средней урожайности 11,5 ц/га, что на 10,8% меньше чем в 2008 году (12,9 ц/га).

Всего в текущем году херсонские аграрии посеяли озимого рапса на 28% меньше, чем в 2008 году (91,85 тыс. га).

Кроме того, начат сбор гороха – уже убрано 46,6% площадей под этой культурой (1,63 тыс. га из 3,5 тыс. га). Намолочено 2,65 тыс. т, при средней урожайности 16,22 ц/га что на 23,8% меньше аналогичного показателя 2008 года (21,3 ц/га).