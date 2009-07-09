ОГА: "Украгролизинг" имеет около 300 заявок на технику ХТЗ

В "Украгролизинге" есть около 300 заявок на технику производства Харьковского тракторного заводу на общую сумму около 100 млн. грн. (без учета III и IV кварталов). Такой информацией располагает Харьковская областная госадминистрация.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, «ХТЗ остановился, чтобы избежать перепроизводства, потому что из 700 тракторов, которые согласно п.2 и п.3 постановления Кабинета министров №328-р от 18.03.2009 г. должны были быть закуплены через "Украгролизинг", реально было заказано всего 2 трактора на сумму 731 тыс. грн. (по состоянию на 08.07.2009 г. 2 трактора, согласно договору №9У заводом отгружены, оплата не поступила)».

Как отмечает губернатор области Арсен АВАКОВ: «Мне досадно, что после более чем 3 месяцев, в разгар кампании по сбору урожая, когда трактора должны работать в поле, они стоят на заводской отгрузочной площадке. Мне досадно, что правительственные чиновники некоторых министерств, дезинформируя и «подставляя» премьер-министра, до сих пор не выполняют решение украинского правительства, подписанное премьер-министром».

А.АВАКОВ обращает внимание премьера на непонятную, с его точки зрения, реакцию министра промполитики Украины Владимира НОВИЦКОГО. «Меня удивляет эмоциональная реакция министра промышленной политики НОВИЦКОГО на ситуацию с заводом ХТЗ. Я не принимаю позицию министра, что завод находится вне зоны компетенции министерства и правительства», - заявил А.АВАКОВ.

«Что касается сбыта предприятия, структуру которого министр НОВИЦКИЙ охарактеризовал неправильно, - отмечает губернатор, - то в 2008 г. завод ХТЗ реализовал 648 тракторов в Украине (28% сбыта) и 1677 единиц экспортировал (в том числе, 1477 тракторов (64% сбыта) в Российскую Федерации и 200 тракторов (9% сбыта) в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Монголию".

«Потому, - заявляет А.АВАКОВ, - я требую от Минпромполитики выполнить распоряжение Кабинета министров №328-р, подписанное премьер-министром ТИМОШЕНКО, или вслух заявить и доложить премьер-министру, что министр промполитики НОВИЦКИЙ не желает поддерживать в 2009 году отечественное машиностроение для агропромышленного комплекса и считает, что это не есть функция правительства».

Как сообщал УНИАН, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отвергает обвинения председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА в адрес правительства в связи с остановкой производства на Харьковском тракторном заводе.

8 июля на пресс-конференции в Кабинете министров, он, в частности, сказал: «Это предприятие частное, его собственниками являются представители российского бизнеса». По словам министра, в последние годы Харьковский тракторный завод 90% своей продукции поставлял на российский рынок.

«Но сегодня правительство Российской Федерации ограничило ввоз импортной техники, и продукция этого завода также попадает под эти ограничения. На внутреннем рынке (Украины) спрос на эти тракторы тоже ограничен, и поэтому завод остановился, остановлен до августа», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр также считает безосновательными обвинения А.АВАКОВА в том, что Минпромполитики совсем не занимается предприятиями Харьковской области.

«Это, мягко говоря, некорректно звучит, потому что мы решили вопросы по Харьковскому авиационному заводу в этом году, мы решили вопросы завода им. Малышева. Эти предприятия практически не работали и имели большие долги, сегодня они уже работают и имеют серьезные программы», - пояснил В.НОВИЦКИЙ.

«Нужно не искать виновных, а совместными усилиями, в том числе и местной администрации, пытаться решать все проблемы», - подчеркнул министр.

Напомним, что 8 июля А.АВАКОВ заявил, что ОАО «Харьковский тракторный завод» на два месяца приостановил свою деятельность. А.АВАКОВ считает, что одной из причин приостановки ведущего в Украине предприятия тракторостроения являются недостатки работы лизингового фонда и невыполнение обещаний главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины №328-Р о государственной поддержке предприятий отечественного машиностроения, выпускающих продукцию для АПК, планировалось на протяжении 2009 года закупить за государственные средства 700 тракторов производства ХТЗ на общую сумму 255 млн. 500 тыс. грн.