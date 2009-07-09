Определены сельхозпродукты с регулируемыми ценами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции», принятый парламентом 4 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, законом предусматривается, что объектами государственного ценового регулирования являются такие виды сельскохозяйственной продукции (товаров): пшеница твердая; пшеница мягкая; зерно смеси пшеницы и ржи (меслин); кукуруза; ячмень; рожь озимая; рожь яровая; горох; гречиха; просо; овес; соя; семена подсолнуха; семена рапса; семена льна; шишки хмеля; сахар-песок (свекольный); мука пшеничная; мука ржаная; мясо и субпродукты убойных животных и птицы; молоко сухое; сухие адаптированные молочные смеси (заменители грудного молока); масло сливочное; шерсть; масло подсолнечное; овощи и фрукты.

Кроме того, законом установлено, что в соответствии с рыночной конъюнктурой Кабинет Министров Украины вводит государственное ценовое регулирование отдельных объектов, определенных этим перечнем. Перечень таких объектов определяется по результатам мониторинга аграрного рынка и подлежит официальному обнародованию не позже чем за 30 календарных дней до начала маркетингового периода.

Если перечень объектов государственного ценового регулирования не сформирован или официально не обнародован в отмеченный срок, действует перечень объектов для предыдущего маркетингового периода.

Для объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) устанавливается предельная торговая надбавка (наценка) на уровне не выше 20 процентов оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости) к конечному потребителю.

Запрещается товаропроизводителям (поставщикам) объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) и предприятиям оптовой и розничной торговли, а также афиллированным с ними другим предприятиям заключать договоры, которые предусматривают любые другие финансовые обязательства (взаимоотношения), кроме взаимоотношений купли-продажи сельскохозяйственной продукции (товаров).

Установлено, что предприятия оптовой и розничной торговли проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) в срок не более семи банковских дней со дня получения выручки от реализации этих объектов.

Вся сумма торговой надбавки (наценки), полученная с нарушениями норм данного закона, и штраф в двукратном размере выручки взимаются органами государственной налоговой службы по решению соответствующей государственной инспекции по контролю за ценами в местный бюджет по месту осуществления торговой деятельности предприятия (организации) нарушителя. Согласование суммы взыскания проводится в порядке, предусмотренном законом Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами».

Также в законе в новой редакции изложен Раздел III. «Государственное регулирование рынка сельскохозяйственного страхования и государственное агентство по управлению сельскохозяйственными рисками».

Законом предусмотрено, что объектами бюджетной дотации является крупный рогатый скот; свиньи; овцы; кони; птица домашняя; кроли; молоко цельное экстра, высшего, первого и второго сортов (не подверженное какой-либо обработке, переработке или упаковке для потребностей дальнейшей продажи); шерсть стриженная; коконы тутового шелкопряда; мед натуральный.

Объектами специальной бюджетной дотации является: крупный рогатый скот молочный; крупный рогатый скот мясной; молодняк крупного рогатого скота разного возраста; кони; овцы; свиньи.

К объектам специальной бюджетной дотации принадлежат также пчелиная семья, определенная таковой в соответствии с законом Украины «О пчеловодстве», и продукция шелководства».

Размер бюджетной дотации и порядок ее предоставления устанавливаются Кабмином.

Распределение бюджетных средств, направленных на дотацию для сельскохозяйственных предприятий, осуществляется на уровне областей, городов Киева и Севастополя.