Херсонские аграрии привлекли 440 единиц техники
Из других регионов
Херсонские агропредприятия для сбора урожая привлекли 440 ед. зерноуборочной техники из других регионов при имеющейся потребности 432 комбайна.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.
По данным управления, в текущем году аграрии привлекли в 2 раза больше техники, чем в 2008 году (220 единиц зерноуборочных комбайнов при потребности 274 единиц). По состоянию на 1 июля т.г. из имеющихся в области 2 тыс. 319 зерноуборочных комбайнов в готовы выйти на поля 2 тыс. 240 единиц техники, или 97% от парка таких машин. По оценке специалистов управления, этого количества зерноуборочной техники хватит для своевременной и качественной уборки урожая текущего года.
Сообщается также, что уровень обеспечения агропредприятий горюче-смазочными материалами в текущем сезоне составляет 74%: в наличии 12 тыс. 576 т горючего при потребности 17 тыс. 110 т.