Херсонские аграрии привлекли 440 единиц техники

Херсонские агропредприятия для сбора урожая привлекли 440 ед. зерноуборочной техники из других регионов при имеющейся потребности 432 комбайна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

По данным управления, в текущем году аграрии привлекли в 2 раза больше техники, чем в 2008 году (220 единиц зерноуборочных комбайнов при потребности 274 единиц). По состоянию на 1 июля т.г. из имеющихся в области 2 тыс. 319 зерноуборочных комбайнов в готовы выйти на поля 2 тыс. 240 единиц техники, или 97% от парка таких машин. По оценке специалистов управления, этого количества зерноуборочной техники хватит для своевременной и качественной уборки урожая текущего года.

Сообщается также, что уровень обеспечения агропредприятий горюче-смазочными материалами в текущем сезоне составляет 74%: в наличии 12 тыс. 576 т горючего при потребности 17 тыс. 110 т.